Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почти 30 лет Александр Робак дружит и работает с Максимом Лагашкиным
Фитнес-гуру Новиков: продукты, которых следует избегать после тренировки
Штрафы за отсутствие ОСАГО через камеры: мнение эксперта о новой инициативе
Клещи наступают: количество пострадавших россиян выросло в 1,5 раза
Эксперты рассказали, как почистить духовку лимоном
Учёные обнаружили свидетельства жизни денисовцев на Тибете
Новая игра от студии Teyon: что известно о предстоящей экшен-RPG
Эксперт назвал причину увольнения Чулпан Хаматовой из европейского театра
Секреты выращивания арбуза
Китайские авто захватили рынок РФ: какие модели лидируют

Chery Tiggo Pro Max возглавил список самых импортируемых автомобилей в России

0:58
Авто

Согласно данным "Автостат", среди автомобилей, импортированных в Россию в июне 2024 года, лидируют кроссоверы Chery Tiggo Pro Max. Топ-5 самых популярных новых иномарок также включает Changan CS55 PLUS, OMODA C5, Chery Tiggo 4 PRO и Haval M6.

Chery Tiggo Pro Max возглавил список самых импортируемых автомобилей в России
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

В июне было ввезено 69,4 тыс. новых легковых автомобилей, а за полгода — 408,5 тыс., что на 80% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Китайские автомобили составляют почти 94% от общего объема ввоза. В то же время количество импортированных подержанных автомобилей снизилось на 19%, достигнув 177,8 тыс. единиц за первые шесть месяцев года.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Мягкие творожные кексы с вишней: идеальное сочетание нежного теста и сочных ягод

Творожные кексы с вишней — это изысканная домашняя выпечка, которая поражает своей мягкостью и свежестью ягод.

Творожные кексы с вишней: очень мягкие, готовятся из творога любой жирности
Делимся секретом невербального общения с кошками
Один маленький трюк, который откроет вам путь к любому кошачьему сердцу
Врагам на зависть: как спасти яблочный урожай от преждевременного опадения
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Запад расписался в бессилии по нефтегазовым санкциям против РФ Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
На смену легендарному Ан-24 пришёл новый самолёт от Ростеха: сертифицирован региональный Ил-114-300
Как сделать из яиц незабываемый завтрак: вся семья скажет вам спасибо
Алексею Серебрякову – 60: актёр до сих пор снимается бесплатно ради будущего
Алексею Серебрякову – 60: актёр до сих пор снимается бесплатно ради будущего
Последние материалы
Эксперты рассказали, как почистить духовку лимоном
Учёные обнаружили свидетельства жизни денисовцев на Тибете
Новая игра от студии Teyon: что известно о предстоящей экшен-RPG
Эксперт назвал причину увольнения Чулпан Хаматовой из европейского театра
Секреты выращивания арбуза
Ультраобработанные продукты повышают риск смерти на 10%
Как подружиться с кошкой
Картофель "Деревенское лето": запекается прямо в кожуре
Полиция Германии начала расследование из-за расистских лозунгов австрийцев на Евро
Страны-участники ШОС обсуждают создание единой валюты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников