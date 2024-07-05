Китайские авто захватили рынок РФ: какие модели лидируют

Chery Tiggo Pro Max возглавил список самых импортируемых автомобилей в России

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Согласно данным "Автостат", среди автомобилей, импортированных в Россию в июне 2024 года, лидируют кроссоверы Chery Tiggo Pro Max. Топ-5 самых популярных новых иномарок также включает Changan CS55 PLUS, OMODA C5, Chery Tiggo 4 PRO и Haval M6.

Фото: Wikipedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

В июне было ввезено 69,4 тыс. новых легковых автомобилей, а за полгода — 408,5 тыс., что на 80% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Китайские автомобили составляют почти 94% от общего объема ввоза. В то же время количество импортированных подержанных автомобилей снизилось на 19%, достигнув 177,8 тыс. единиц за первые шесть месяцев года.