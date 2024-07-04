Стало известно, как вы убиваете свой двигатель: ошибки при работе с педалью газа

Эксперт раскрыл самые вредные для двигателя сценарии работы педалью газа

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Эксперт журнала "За рулём" Алексей Ревин рассмотрел несколько сценариев функционирования двигателя при работе с педалью акселератора и выделил самые вредные для мотора.

Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Современные автомобили рекомендуют переключение передач на низких оборотах (2-2,3 тысячи об/мин) для снижения расхода топлива. Однако резкое нажатие на газ в таких условиях может привести к недостаточной смазке коленчатого вала и цилиндров, что вызывает задиры и увеличение нагара.

Также повышается риск отложений нагара в камере сгорания и на свечах зажигания, особенно у турбированных двигателей. Алексей Ревин предупреждает, что увеличение оборотов на холостом ходу опасно для мотора, так как поршень может плавиться из-за недостаточного охлаждения. "Газовать" на холодном двигателе или при странных звуках не рекомендуется.