Автомобильный бум в России: 124,4 тысячи новых машин продано за июнь

Продажи новых автомобилей в России за июнь 2024 года достигли 124,4 тысячи единиц

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В июне 2024 года в России было продано 124,4 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК" и собственную сегментацию.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Лидером рынка остаётся отечественная марка Lada с продажами в 34,2 тыс. единиц, что составляет около 28% от общего объема. Четыре китайских бренда также преодолели отметку в 10 тыс. проданных автомобилей: Haval (15,2 тыс.), Chery (13,6 тыс.), Geely (11,1 тыс.) и Changan (10,1 тыс.).

Вместе эти марки составили почти 68% всех продаж. Среди моделей лидирует Lada Granta с 16 тыс. проданных единиц, за ней следуют Lada Vesta (11,6 тыс.) и Haval Jolion (7 тыс.), который остаётся самой популярной иномаркой. Chery Tiggo 7 PRO Max также показал хорошие результаты с 5,5 тыс. проданных автомобилей.