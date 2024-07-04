Найдите альтернативу Lada Niva Travel: лучший выбор за 1,25-1,5 млн рублей

Новая Lada Niva Travel стоит сейчас 1,25-1,5 млн рублей. Эксперт журнала "За рулём" Сергей Зиновьев рассмотрел вторичный рынок и предложил подержанные кроссоверы и внедорожники с полным приводом, которые могут стать альтернативой "Ниве", превзойдя её по оснащению и комфорту.
Одним из лучших вариантов является Renault Duster первого поколения. С длиной 4315 мм, дорожным просветом 205 мм и багажником на 408 литров, Duster обладает энергоёмкой подвеской, живучей муфтой подключения задней оси и надёжными двигателями, включая 1,5-литровый дизель.
Механическая КПП предпочтительнее, чем автомат, который может перегреваться на бездорожье. Содержание Duster недорогое, и его клон Nissan Terrano также может рассматриваться как альтернатива.
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