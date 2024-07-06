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Интересная функция бардачка, о которой вы могли не знать: поможет пережить летний зной

Рассказываем секрет автомобильного бардачка

1:39
Авто

Казалось бы, что может быть интересного в обычном бардачке вашего автомобиля? Однако, этот незаметный отсек может оказаться спасением в жаркие летние дни. Существует один малоизвестный секрет, который превратит бардачок в идеальное место для охлаждения.

Рассказываем секрет автомобильного бардачка
Фото: flickr.com by loubeat, CC BY 2.0

Естественный кондиционер

Многие водители не подозревают, что бардачок можно использовать в качестве естественного кондиционера. Как это работает? Всё просто — принцип такой же, как и в холодильнике.

Фокус в том, чтобы поместить в бардачок бутылку с охлаждённой питьевой водой или другим напитком. За счёт теплообмена с окружающей средой, содержимое бардачка будет охлаждать воздух внутри него, создавая приятную прохладу.

Советы по использованию

Чтобы получить максимальный эффект от этого нехитрого приёма, вот что нужно сделать:

  • поместите в бардачок хорошо охлажденную бутылку с водой или другим напитком. Чем ниже будет температура жидкости, тем эффективнее будет работать;
  • старайтесь держать бардачок закрытым, чтобы холод не вытекал наружу. Открывайте его только по мере необходимости;
  • периодически меняйте бутылку на свежую, как только первая нагреется. Так вы поддержите постоянную прохладу внутри;
  • можно положить в бардачок дополнительно что-то еще, что нуждается в охлаждении — например, лекарства, косметику или продукты.

Эта простая, но действенная хитрость поможет спастись от жары в салоне вашего автомобиля. Теперь бардачок станет вашим верным помощником в летнюю жару!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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