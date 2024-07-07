5 признаков того, что ваша рулевая рейка нуждается в срочном ремонте

Рулевая рейка в автомобиле — это механизм, созданный более века назад и усовершенствованный инженерами на протяжении десятилетий. Со временем её конструкция приблизилась к идеалу, обеспечивая высокую надёжность. Однако, даже самые надёжные механизмы имеют свой срок службы и могут выйти из строя.
Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru объяснил, что делать, если водитель обнаружил признаки неисправности рулевой рейки.
Постукивание в рулевой рейке автомобиля, ощущаемое в рулевом колесе во время движения, указывает на её износ. В процессе эксплуатации могут выйти из строя соединительные элементы в рулевой колонке, что вызывает появление неприятных звуков. Также металлические части рейки могут подвергаться коррозии, что усугубляет проблему.
Пыльники рейки подвержены разрывам, открывая путь для попадания грязи и пыли к внутренним деталям механизма.
Когда начинаются стуки в руле, автовладельцу предстоит принять непростое решение: сразу обратиться к специалистам или продолжить некоторое время ездить. Согласно ПДД, эксплуатация автомобиля с неисправным рулевым управлением запрещена.
Если сотрудник ГАИ обнаружит чрезмерный люфт в рулевом колесе во время проверки, водителю грозит штраф в 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ и отправка машины на эвакуаторе до места ремонта.
Для восстановления рулевой рейки существует несколько способов. Покупка новой оригинальной детали обойдётся дорого. Более доступным вариантом является ремонт в специализированном сервисе.
Можно, конечно, попробовать проехать ещё немного с таким стучащим механизмом. В среднем, рулевая рейка может выдержать до 250 000 километров пробега. Однако, если автомобиль уже близок к этому пределу, рулевую рейку лучше заменить.
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