Секреты автоинспекции: как не попасть на 500 рублей за отсутствие брызговиков

Законодатели в России создали сложную ситуацию как для водителей, так и для инспекторов ГИБДД. Брызговики должны быть установлены на автомобиле, но устанавливать их самостоятельно после покупки нельзя. Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru объяснил, почему некоторые водители снимают эти детали со своих автомобилей.
Согласно правилам, нельзя ездить на автомобиле с не предусмотренными конструкцией деталями, за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ.
Однако не все автомобили на заводе оснащаются брызговиками. Многие модели продаются без них, и эти аксессуары часто предлагаются как опция после покупки.
Иногда защита от грязи и камней встроена в конструкцию порогов, подкрылков и бамперов, что соответствует техническому регламенту. Но как понять, нужны ли брызговики на конкретном автомобиле?
ГИБДД рекомендует обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля или связаться с дилером, который может разъяснить ситуацию и, вероятно, предложит приобрести дорогой сертифицированный комплект брызговиков.
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