Секреты автоинспекции: как не попасть на 500 рублей за отсутствие брызговиков

Хитрые водители стали снимать брызговики с машин, чтобы избежать штрафов ГАИ

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Законодатели в России создали сложную ситуацию как для водителей, так и для инспекторов ГИБДД. Брызговики должны быть установлены на автомобиле, но устанавливать их самостоятельно после покупки нельзя. Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru объяснил, почему некоторые водители снимают эти детали со своих автомобилей.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Согласно правилам, нельзя ездить на автомобиле с не предусмотренными конструкцией деталями, за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ.

Однако не все автомобили на заводе оснащаются брызговиками. Многие модели продаются без них, и эти аксессуары часто предлагаются как опция после покупки.

Иногда защита от грязи и камней встроена в конструкцию порогов, подкрылков и бамперов, что соответствует техническому регламенту. Но как понять, нужны ли брызговики на конкретном автомобиле?

ГИБДД рекомендует обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля или связаться с дилером, который может разъяснить ситуацию и, вероятно, предложит приобрести дорогой сертифицированный комплект брызговиков.