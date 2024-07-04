Лето на колёсах: как выбрать арендованное авто для путешествий в России

Как взять машину напрокат в отпуске: что предлагают и сколько стоит

3:27 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобильный туризм в России набирает всё большую популярность, привлекая как автолюбителей, ценящих свободу путешествий на собственном автомобиле, так и тех, кто предпочитает арендовать транспорт на месте. Летний сезон 2024 года предоставляет уникальные возможности для автопутешествий, однако выбор компании по аренде требует особого внимания.

Фото: wikipedia by Wil Stewart, PDM

Чаще всего в аренду предлагают проверенные временем седаны эконом-класса. Например, в Калининграде можно арендовать Renault Logan 2012 года с 84-сильным двигателем и механической коробкой передач за 1400 рублей в сутки, а в Сочи Hyundai Solaris или Kia Rio 2016 года с автоматической коробкой обойдутся в 2000 рублей в сутки.

Такие предложения позволяют каждому путешественнику найти подходящий вариант, не перегружая бюджет, сообщает 110 km. ru.

Современные китайские кроссоверы становятся отличным выбором для аренды во время отпуска. Они совмещают практичность и вместительность с высоким уровнем оснащения и надёжностью, исключая технические проблемы. Среди них можно арендовать модели, такие как Haval Jolion или Chery Tiggo 4 Pro, стоимость которых составляет около 3000 рублей в сутки.

Минивэны идеально подходят для больших компаний или семей с детьми, обеспечивая комфортное размещение всех пассажиров. В Калининграде можно арендовать 8-местный Hyundai Grand Starex 2008 года за 4500 рублей в сутки, а в Сочи доступны более новые модели, например, Hyundai H-1 2020 года за 5100 рублей в сутки или полноприводный Mercedes-Benz Vito 2016 года за 7500 рублей в сутки.

Премиальные седаны и кроссоверы станут настоящим подарком для себя в отпуске. В Калининграде можно арендовать Mercedes-Benz E-Class 2015 года за 5000 рублей в сутки, а в Сочи немецкий седан 2020 года будет стоить 5600 рублей в день. Для тех, кто хочет максимальных впечатлений от мощности и роскоши, доступен BMW X5 M50d 2021 года за 35000 рублей в сутки. Выбор между этими моделями зависит от того, хотите ли вы наслаждаться элегантностью и утонченностью или предпочитаете мощь и динамичность.

Аренда кабриолета или купе летом — это настоящий шик и способ окунуться в романтику под открытым небом. В Калининграде доступен BMW 3-Series Cabrio 2010 года за 6500 рублей в сутки, а в Сочи стильный Mini Cooper Works Cabrio 2019 года можно взять за ту же цену.

Правильный выбор компании по аренде — ключ к уверенным и беззаботным каникулам. При подписании договора аренды важно обратить внимание на условия, размер залога и франшизы по КАСКО, а также на возможные скрытые платежи. Не лишним будет ознакомиться с отзывами других клиентов заранее.