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Ремоторизации подержанных легковых автомобилей в России дали зелёный свет

В России представили уникальный проект по ремоторизации

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Авто

"Автотор" представил уникальный проект по ремоторизации подержанных легковых транспортных средств "под ключ", пишет CAR.RU.

В России представили уникальный проект по ремоторизации
Фото: Wikipedia by Roman Zázvorka, CC BY-SA 3.0

Этот процесс включает в себя замену двигателя внутреннего сгорания на электромотор. Представитель компании назвал этот проект важным шагом в развитии электрического транспорта в России, благодаря использованию новых технологий.

Экспериментальный проект был запущен весной этого года и после успешных испытаний был представлен на рынке. Новый электромотор может быть установлен в большинстве автомобилей. Компания сообщила, что стоимость переоснащения транспортных средств новым силовым агрегатом не превысит 91 000 рублей, если электрификация легковых автомобилей получит широкое развитие.

При создании электрического мотора компания использовала опыт китайских и корейских коллег, которые успешно применяют данную практику.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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