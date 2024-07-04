Названы топ-5 самых популярных моторных масел на Дальнем Востоке

Жители Дальнего Востока выбирают моторные масла Toyota, IDEMITSU и SHELL

0:54 Your browser does not support the audio element. Авто

Специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ" провели опрос среди более 3 тыс. автовладельцев Дальнего Востока, чтобы выяснить их предпочтения в моторных маслах.

Фото: wikipedia by ООО "Газпромнефть - Смазочные материалы", CC BY 4.0

Оказалось, что каждое восьмое авто (12,3%) заправлено маслом японского бренда Toyota. Масла IDEMITSU (Япония) и SHELL (Великобритания) заняли второе место с одинаковым показателем в 11,6%.

Суммарно эти три бренда составляют 35,3% от всех предпочтений. В ТОП-5 также вошли южнокорейские бренды KIXX и ZIC, с показателями 8,4% и 7,1% соответственно. Результаты показывают, что японские и британские масла пользуются наибольшей популярностью среди автовладельцев региона.