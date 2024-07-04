Автомобили набирают вес: почему ваши новые машины тяжелее на 400 кг

Авторы издания Autoсar, проведя дорожные испытания, выяснили, что средний вес новых автомобилей за последние семь лет увеличился почти на 400 кг.
С 2016 по 2023 год средняя масса автомобилей возросла с 1553 кг до 1947 кг, что связано с ростом популярности кроссоверов и внедорожников, а также электрификацией автомобильного рынка.
В 2023 году средний вес протестированных электрокаров составил 1991 кг, а автомобилей с ДВС — 1897 кг. Самым легким авто 2023 года стало купе Alpine A110 R с весом 1065 кг, а самым тяжелым — электрический Mercedes-Benz EQS, весивший 2899 кг.
Тенденция увеличения массы сохраняется и в 2024 году, где средний вес автомобилей, протестированных в первом квартале, составил 2087 кг.