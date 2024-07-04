Автомобильный бум: продажи новых машин в России взлетели на 74,5%

Российский автомобильный рынок вырос на 74,5% в первом полугодии 2024 года

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и лёгких коммерческих транспортных средств в России за первое полугодие 2024 года составили 703 765 единиц без учёта параллельного импорта и около 754 627 машин с его учётом.

Фото: commons.wikimedia.org by Норберт Эпли, CC BY 3.0

Это представляет собой рост на 74,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В июне было продано 130 715 новых транспортных средств, что на 49,6% больше, чем в июне прошлого года.

Основной источник роста — импорт новых машин, но с увеличением локального производства доля импорта будет снижаться. Ожидается, что в 2024 году общий объём рынка новых транспортных средств достигнет 1,45 млн единиц, превышая прогноз АЕБ в 1,3 млн авто.