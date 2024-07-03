Как купить надёжный Suzuki Grand Vitara III по цене Lada Niva Travel

Надёжный японский кроссовер Suzuki Grand Vitara III за цену Lada Niva Travel

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На российском вторичном рынке можно найти надёжный японский кроссовер Suzuki Grand Vitara III по цене до 1,5 млн рублей, что сравнимо со стоимостью Lada Niva Travel. Об этом рассказал эксперт журнала "За рулём" Сергей Зиновьев.

Фото: Wikipedia by Vauxford, CC BY-SA 4.0

Он отметил, что модель оснащается атмосферными двигателями 2,0 литра (140 л. с.) и 2,4 литра (169 л. с.), из которых первый является более надёжным и способен прослужить до 400 тыс. км при регулярной замене водяного насоса и цепи ГРМ.

Кроссовер оснащён надёжными гидроавтоматами и МКПП, а также хорошо противостоит коррозии. Однако, он имеет минимальный набор удобств, включая отсутствие сенсорных экранов и слабую магнитолу. Несмотря на это, Suzuki Grand Vitara III привлекает покупателей своими внедорожными характеристиками.