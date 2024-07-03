Новый закон: водителям старше 80 лет — обязательный медосмотр перед вождением

Вице-спикер Госдумы России от фракции "Новые люди" Владислав Даванков предложил законопроект, обязывающий автомобилистов старше 80 лет проходить обязательный медицинский осмотр перед вождением.
По действующим правилам, водители повторно сдают экзамены и проходят медосвидетельствование раз в десять лет, но для пожилых водителей дополнительных требований нет.
Минздрав РФ согласен, что с возрастом у людей снижается скорость реакции, возникают проблемы с памятью, зрением и слухом, что увеличивает количество аварий. Даванков считает, что обязательный медосмотр после 80 лет позволит выявить заболевания, препятствующие вождению, и повысит безопасность на дорогах.