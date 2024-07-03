Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диана Арбенина рассказала о смерти отца своих детей
Герман Греф: падение выдачи ипотеки на 8% — временное явление
Туристка из России столкнулась с мошенничеством при бронировании жилья на Booking.com
Российский Ил-114-300 готов заменить легендарный самолёт Ан-24
Месси не попал в топ-3 исполнителей штрафных XXI века
Риск деменции снижается при здоровом питании в детстве
Rockstar Games добавляет новое приложение и функции в GTA Online
Как алкоголь лишил туриста страховки и обернулся трагедией на отдыхе
Иан Гарри: Рахмонов — опаснейший боец в полусреднем весе UFC
Новый закон: водителям старше 80 лет — обязательный медосмотр перед вождением

Автомобилистов старше 80 лет предложили пускать за руль только после медосмотра

0:48
Авто

Вице-спикер Госдумы России от фракции "Новые люди" Владислав Даванков предложил законопроект, обязывающий автомобилистов старше 80 лет проходить обязательный медицинский осмотр перед вождением.

Автомобилистов старше 80 лет предложили пускать за руль только после медосмотра
Фото: freepik.com by pvproductions, PDM

По действующим правилам, водители повторно сдают экзамены и проходят медосвидетельствование раз в десять лет, но для пожилых водителей дополнительных требований нет.

Минздрав РФ согласен, что с возрастом у людей снижается скорость реакции, возникают проблемы с памятью, зрением и слухом, что увеличивает количество аварий. Даванков считает, что обязательный медосмотр после 80 лет позволит выявить заболевания, препятствующие вождению, и повысит безопасность на дорогах.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?

В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота

Даже Нигерия планирует вернуть свои золотые запасы
Алсу намекнула на перемены в жизни после развода с Яном Абрамовым
Развод или пиар? Алсу сделала заявление
Запад в панике. Китай разрабатывает для России аналог дрона-камикадзе "Герань"?
Какого цвета кошку завести дома: обязательно тем, кто хочет питомца в дом
США разрешат Киеву бить вглубь границы РФ на 100 километров Дмитрий Плотников Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин ВС РФ заняли самый высокий микрорайон Часова Яра, ВСУ отступают к Константиновке Любовь Степушова
Альтернативы газону: что посадить, чтобы не приходилось косить
Органика, минералка и другие подкормки: что нужно арбузам для отличного урожая
Хотела тихой семейной жизни: как Бен Аффлек пытался вернуть свою первую любовь
Хотела тихой семейной жизни: как Бен Аффлек пытался вернуть свою первую любовь
Последние материалы
Rockstar Games добавляет новое приложение и функции в GTA Online
Как алкоголь лишил туриста страховки и обернулся трагедией на отдыхе
Иан Гарри: Рахмонов — опаснейший боец в полусреднем весе UFC
Парфюмер Гулов рассказал, есть ли польза от кофейных зерен при выборе аромата
Нежнейшая запеканка с кабачками и помидорами: аромат и вкус кубанской кухни
Меры по предотвращению досрочного опадения плодов с яблонь
ФК "Спартак" собирается купить Актюркоглу благодаря бюджету в 50-70 млн евро
На время летних каникул около трехсот подростков трудоустроены в Калмыкии
Минеральная косметика: естественная красота и безопасность для вашей кожи
Даже самые обычные комнатные растения могут быть опасны для кошек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников