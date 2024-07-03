Стало известно, какие семиместные авто россияне покупают чаще всего в 2024 году

Honda, Volkswagen и Chevrolet лидируют в продажах семиместных автомобилей с пробегом

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты онлайн-сервиса "СберАвто" проанализировали данные о продажах за 2024 год и выявили наиболее востребованные семиместные машины с пробегом среди российских автолюбителей.

Фото: Wikipedia by RL GNZLZ, CC BY-SA 2.0

Лидерами среди брендов стали Honda, Volkswagen, Chevrolet, Mazda и Nissan. Honda заняла первое место, составляя 34% всех сделок с семиместными автомобилями с пробегом.

Популярные модели включают Honda Freed, Chevrolet Tahoe, Mazda CX-9 и Volkswagen Caravelle, средняя стоимость которых составила 1,4 млн рублей. Большинство сделок было совершено жителями Москвы, Приморского края и Иркутской области. Среди самых продаваемых моделей также выделяются Volkswagen Caravelle и KIA Carnival, а средние цены на эти автомобили достигали 4,7 млн рублей.