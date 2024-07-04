Немецкие автопроизводители призывают ЕС снизить тарифы на автомобили китайского производства

Глава BMW Оливер Ципсе назвал тарифы на китайские электромобили "тупиковыми"

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Немецкая автомобильная ассоциация VDA призвала Европейскую комиссию снизить запланированные тарифы на электромобили китайского производства, пишет Reuters.

Фото: wikimedia.org by Майкл Мовчин, CC BY-SA 3.0

В отдельном заявлении генеральный директор BMW Оливер Ципсе назвал тарифы "тупиковыми", утверждая, что они нанесут ущерб мировым компаниям, замедлят декарбонизацию, ограничивая поставки электромобилей в Европу, и ничего не сделают для повышения конкурентоспособности европейских производителей.

Стоимость экспорта легковых автомобилей из Германии в Китай в прошлом году более чем в три раза превышала стоимость импорта из Китая, а стоимость экспорта поставщиками комплектующих в четыре раза превышала стоимость импорта, по данным VDA.