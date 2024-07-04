Немецкие автопроизводители призывают ЕС снизить тарифы на автомобили китайского производства

Немецкая автомобильная ассоциация VDA призвала Европейскую комиссию снизить запланированные тарифы на электромобили китайского производства, пишет Reuters.
В отдельном заявлении генеральный директор BMW Оливер Ципсе назвал тарифы "тупиковыми", утверждая, что они нанесут ущерб мировым компаниям, замедлят декарбонизацию, ограничивая поставки электромобилей в Европу, и ничего не сделают для повышения конкурентоспособности европейских производителей.
Стоимость экспорта легковых автомобилей из Германии в Китай в прошлом году более чем в три раза превышала стоимость импорта из Китая, а стоимость экспорта поставщиками комплектующих в четыре раза превышала стоимость импорта, по данным VDA.
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