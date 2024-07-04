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Как устранить звук сверчка — свист под капотом — у Volkswagen Polo Sedan?

"Болячка" Volkswagen Polo Sedan: звук сверчка — свист под капотом

0:59
Авто

Автомобили Volkswagen Polo достаточно надёжные. Однако, как и у других иномарок, у них имеются свои "болячки".

"Болячка" Volkswagen Polo Sedan: звук сверчка — свист под капотом
Фото: https://www.freepik.com/free-photo/view-modern-black-car-blue-suitcase-river-s-side-sunny-day_13635321.htm#fromView=search&page=2&position=28&uuid=fcb03f04-3b5a-4fc6-a47b-e4688f6fd2b2 by master1305 is licensed under Free More info

Правда, дают они о себе знать, даже если проводилось своевременное техобслуживание. Одна из таких "болячек" начинает проявляться после 150 000 — 180 000 км пробега. Это свист, звук сверчка под капотом.

Такой звук обычно появляется примерно после 15-20 минут езды, затем по мере движения усиливается и почти не прекращается во время езды. Также наблюдается повышенный расход масла двигателем.

Решение данной проблемы — немедленная замена маслоотделителя. Можно приобрести аналог. Если позволяют финансы — оригинал.

Заменить деталь можно и самостоятельно. Правда, придется изрядно потрудиться.

После замены детали свист, звук сверчка сразу же пропадают.

 

Volkswagen
Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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