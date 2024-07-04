Как устранить звук сверчка — свист под капотом — у Volkswagen Polo Sedan?

Автомобили Volkswagen Polo достаточно надёжные. Однако, как и у других иномарок, у них имеются свои "болячки".
Правда, дают они о себе знать, даже если проводилось своевременное техобслуживание. Одна из таких "болячек" начинает проявляться после 150 000 — 180 000 км пробега. Это свист, звук сверчка под капотом.
Такой звук обычно появляется примерно после 15-20 минут езды, затем по мере движения усиливается и почти не прекращается во время езды. Также наблюдается повышенный расход масла двигателем.
Решение данной проблемы — немедленная замена маслоотделителя. Можно приобрести аналог. Если позволяют финансы — оригинал.
Заменить деталь можно и самостоятельно. Правда, придется изрядно потрудиться.
После замены детали свист, звук сверчка сразу же пропадают.
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