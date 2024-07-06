Как избежать взрыва шин в жару: советы, о которых молчат производители

В летнее время эксплуатация автомобильных шин требует особого внимания. Эксперты по автомобилям советуют не допускать перекачки шин в жару.
При повышении температуры воздуха до 35-40 градусов происходит увеличение давления в шинах, что может привести к их взрыву во время движения. Это связано с тем, что воздух внутри шин нагревается и расширяется.
Избыточное давление не только угрожает целостности шины, но и способствует её неравномерному износу, особенно в центральной части, что чаще всего наблюдается в летний период. Также, шина с высоким давлением хуже адаптируется к неровностям дороги, усиливая жёсткость ударов.
Специалисты рекомендуют поддерживать давление в шинах немного ниже обычного уровня и регулярно контролировать его с помощью манометра, чтобы обеспечить безопасность и долговечность шин в условиях летней жары.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.