Как избежать взрыва шин в жару: советы, о которых молчат производители

Почему важно контролировать давление в шинах летом

0:58 Your browser does not support the audio element. Авто

В летнее время эксплуатация автомобильных шин требует особого внимания. Эксперты по автомобилям советуют не допускать перекачки шин в жару.

Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, CC BY-SA 2.5

При повышении температуры воздуха до 35-40 градусов происходит увеличение давления в шинах, что может привести к их взрыву во время движения. Это связано с тем, что воздух внутри шин нагревается и расширяется.

Избыточное давление не только угрожает целостности шины, но и способствует её неравномерному износу, особенно в центральной части, что чаще всего наблюдается в летний период. Также, шина с высоким давлением хуже адаптируется к неровностям дороги, усиливая жёсткость ударов.

Специалисты рекомендуют поддерживать давление в шинах немного ниже обычного уровня и регулярно контролировать его с помощью манометра, чтобы обеспечить безопасность и долговечность шин в условиях летней жары.