Водители зачастую отправляются в длительные поездки, не позаботившись о достаточном количестве топлива. Таким образом, могут возникнуть ситуации, когда до ближайшей заправки несколько километров, а уровень топлива критически низок.
Автоэксперты из России поделились советами, как экономить топливо и добраться до заправочной станции.
Рекомендуется отключить все ненужные функции автомобиля, такие как кондиционер и мультимедийная система, и избегать зарядки смартфона.
Эксперты также советуют адаптировать стиль вождения. Рекомендуется двигаться ровно и избегать быстрого ускорения.
Важно внимательно следить за дорожной ситуацией. Нужно заранее замечать светофоры, пешеходные переходы и неровности на дороге, чтобы минимизировать резкие торможения.
Если видно, что скоро загорится зелёный свет, лучше постепенно снижать скорость и после начать плавно ускоряться, избегая остановки.
Целесообразно поддерживать так называемую круизную скорость, которая способствует минимальному расходу топлива.
Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.