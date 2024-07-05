Не паникуйте, если бензин кончается: вот что нужно делать

Как добраться до заправки с минимальным количеством топлива

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Водители зачастую отправляются в длительные поездки, не позаботившись о достаточном количестве топлива. Таким образом, могут возникнуть ситуации, когда до ближайшей заправки несколько километров, а уровень топлива критически низок.

Фото: wikipediа by Ashley Wann, CC BY-SA 4.0

Автоэксперты из России поделились советами, как экономить топливо и добраться до заправочной станции.

Рекомендуется отключить все ненужные функции автомобиля, такие как кондиционер и мультимедийная система, и избегать зарядки смартфона.

Эксперты также советуют адаптировать стиль вождения. Рекомендуется двигаться ровно и избегать быстрого ускорения.

Важно внимательно следить за дорожной ситуацией. Нужно заранее замечать светофоры, пешеходные переходы и неровности на дороге, чтобы минимизировать резкие торможения.

Если видно, что скоро загорится зелёный свет, лучше постепенно снижать скорость и после начать плавно ускоряться, избегая остановки.

Целесообразно поддерживать так называемую круизную скорость, которая способствует минимальному расходу топлива.



