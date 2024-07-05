Как избежать лишних расходов на топливо? Три виновника в вашем авто

Повышенный расход топлива в автомобиле неизбежно приводит к увеличению затрат на бензин или дизельное топливо. Многие водители полагают, что это связано с серьёзной поломкой. Однако, на самом деле, чрезмерный "аппетит" автомобиля может быть вызван неверными показателями датчиков.
Датчик температуры охлаждающей жидкости:
Если этот датчик выходит из строя, электронная система автомобиля получает неверные данные. Это приводит к подаче слишком "богатой" смеси в камеру сгорания, что увеличивает расход топлива.
Датчик расхода топлива:
Поломка этого датчика также вызывает повышенный расход топлива. Косвенными признаками неисправности могут быть проблемы с запуском двигателя и переключением передач.
Датчик кислорода:
Неправильное функционирование этого датчика приводит к ошибкам в определении состава топливной смеси. Об этой неисправности может свидетельствовать загорание лампочки Check Engine, сигнализирующей о проблемах с двигателем.
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