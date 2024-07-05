Как избежать лишних расходов на топливо? Три виновника в вашем авто

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Повышенный расход топлива: роль трех ключевых датчиков в вашем автомобиле

1:09
Авто

Повышенный расход топлива в автомобиле неизбежно приводит к увеличению затрат на бензин или дизельное топливо. Многие водители полагают, что это связано с серьёзной поломкой. Однако, на самом деле, чрезмерный "аппетит" автомобиля может быть вызван неверными показателями датчиков.

Повышенный расход топлива: роль трех ключевых датчиков в вашем автомобиле
Фото: wikipediа by Pittigrilli, CC BY-SA 4.0

Эксперты выделили три датчика, на которые следует обратить внимание в первую очередь:

Датчик температуры охлаждающей жидкости:

Если этот датчик выходит из строя, электронная система автомобиля получает неверные данные. Это приводит к подаче слишком "богатой" смеси в камеру сгорания, что увеличивает расход топлива.

Датчик расхода топлива:

Поломка этого датчика также вызывает повышенный расход топлива. Косвенными признаками неисправности могут быть проблемы с запуском двигателя и переключением передач.

Датчик кислорода:

Неправильное функционирование этого датчика приводит к ошибкам в определении состава топливной смеси. Об этой неисправности может свидетельствовать загорание лампочки Check Engine, сигнализирующей о проблемах с двигателем.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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