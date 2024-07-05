Владельцы заправок в панике: станции массово закрываются

Аналитики ING Research прогнозируют уменьшение числа заправок

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Ожидается, что в течение следующих пяти-десяти лет количество заправочных станций в Европе уменьшится наполовину. Аналитики из ING Research отмечают, что хотя в настоящее время многие владельцы станций испытывают удачу, в ближайшем будущем ситуация может кардинально измениться.

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В 2022 году доходы заправочных станций достигли рекордных высот благодаря высоким ценам на топливо. Однако прогнозы ING Research говорят о менее благоприятных перспективах. С учетом стремления к прекращению продаж новых автомобилей с бензиновыми двигателями к 2035 году и их практическому исчезновению к 2053 году, инвестиции в топливные станции становятся все менее выгодными, что приведет к уменьшению их числа.

Предполагается, что примерно половина заправочных станций исчезнет в ближайшее десятилетие. Большинство из закрывающихся станций будут малыми и часто недоукомплектованными, зависящими исключительно от продажи топлива, особенно это касается станций в приграничных районах.

ING Research также подчеркивает, что крупные компании проявляют интерес к местам, где сейчас расположены маленькие заправки, что свидетельствует о продолжающейся эволюции рынка заправочных станций на фоне изменений в автомобильной индустрии и росте интереса к альтернативным видам топлива и транспортным средствам.