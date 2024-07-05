Вы не поверите, на сколько ваши машины могли бы прослужить дольше

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Причины быстрого износа современных двигателей и как их избежать

1:33
Авто

Основной проблемой современных двигателей транспортных средств является их склонность к быстрому износу. В отличие от них, моторы старых моделей автомобилей служили значительно дольше. Одной из основных причин частых поломок новых двигателей является недостаток масла, что приводит к "голоданию" двигателя.

Причины быстрого износа современных двигателей и как их избежать
Фото: wikipedia by X-Ray91270, PDM

Из-за нехватки смазки происходит разрушение различных компонентов двигателя. Однако специалисты предлагают способы предотвратить это.

Контроль за температурой
Отсутствие масла приводит к повышению температуры внутри поршня, что и так уже представляет собой высокий показатель. Из-за этого автовладельцам необходимо тщательно следить за температурным режимом двигателя, чтобы избежать его перегрева.

Проверка состояния компонентов
Для правильной работы двигателя критически важно состояние каталитического конвертера, который помогает нейтрализовать токсичные компоненты выхлопных газов. Важна также исправность воздушных фильтров.

Избегайте запуска двигателя в холод
Запуск двигателя в холодное время года без предварительного прогрева может нанести вред мотору. В зимнее время водители должны дать двигателю прогреться перед началом движения.

Использование качественного топлива и масла
Качество бензина и моторного масла оказывает значительное влияние на состояние двигателя. Важно заправляться только на доверенных заправочных станциях и использовать качественное масло.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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