Европейские автолюбители в шоке: половина заправок закроется в ближайшее десятилетие

Эксперты прогнозируют закрытие половины АЗС в ближайшие годы

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В течение ближайших пяти-десяти лет количество заправочных станций в Европе может уменьшиться вдвое. Согласно прогнозам ING Research, в настоящее время многим владельцам заправок везет, однако ситуация может скоро измениться.

Фото: Wikipedia by Pcmanrules, CC BY-SA 4.0

В 2022 году заправочные станции достигли рекордных оборотов благодаря высоким ценам на топливо. Однако, по оценкам ING Research, будущее выглядит менее оптимистично. С учетом планов по прекращению продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году и почти полного исчезновения таких автомобилей к 2053 году, инвестиции в заправочные станции становятся менее привлекательными, что приведет к их сокращению.

Ожидается, что в ближайшие пять-десять лет закроется около половины заправок. Большинство из них будут небольшими и необслуживаемыми станциями, которые зависят только от продажи топлива. Особенно в приграничных районах количество заправочных станций может существенно уменьшиться.

ING Research также отмечает активный интерес крупных компаний к местам, где сейчас находятся небольшие заправки. Это указывает на то, что рынок заправочных станций будет продолжать меняться в условиях трансформации автомобильной индустрии и увеличивающегося интереса к альтернативным видам топлива и транспортным средствам.