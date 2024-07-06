Почему опытные водители всегда держат воздушный шарик в машине

Если автомобиль принадлежит опытному водителю, то в бардачке, скорее всего, найдётся воздушный шарик.
Однако этот предмет нужен автомобилисту не для украшения машины к празднику или для радости ребёнка. Владелец транспортного средства, вероятно, даже не собирается надувать шарик.
На самом деле, воздушный шарик полезен в его обычной форме и может выручить в одной определённой ситуации.
О какой ситуации идёт речь?
Многие автомобилисты знакомы с неприятной ситуацией, когда нужно залить моторное масло, а воронки под рукой нет.
Конечно, можно попробовать залить масло прямо в двигатель без дополнительных приспособлений, но это, скорее всего, закончится разливом масла и загрязнением различных поверхностей.
Если же у вас есть воздушный шарик, то проблемы можно избежать.
Нужно просто надеть шарик на горлышко ёмкости с маслом и отрезать его верхнюю часть. В результате получится мягкий наконечник, через который масло будет аккуратно выливаться.
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