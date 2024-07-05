Молчаливое согласие с ДПС может лишить вас прав: узнайте почему

Юрист призвал водителей спорить с ГАИ при ложном обвинении в нарушении

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Известно, что инспекторы ДПС могут быть особенно строгими с водителями, которые спорят с ними или демонстрируют свои знания законов. Поэтому опытные автомобилисты советуют воздерживаться от демонстрации своих знаний при разговоре с полицейскими. Владелец юридической компании в интервью порталу njcar. ru пояснил, в каких случаях молчаливое согласие водителя может привести к неправомерному лишению прав.

Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Есть ситуации, когда автомобилисту необходимо настоять на своих правах. Например, если проверка на алкоголь проводится не по стандартам ГАИ, и вместо алкотестера с одноразовым мундштуком и бумажным чеком инспектор предлагает дуть в неповеренный прибор. В таких случаях рекомендуется требовать полноценного медицинского освидетельствования, угрожая жалобами в прокуратуру и фиксируя подозрительные устройства на камеру мобильного телефона.

Не стоит соглашаться и с необоснованными обвинениями в выезде на встречную полосу. Важно зафиксировать свое несогласие в протоколе о нарушении ПДД. Если в машине есть видеорегистратор с записью, подтверждающей невиновность, следует указать на это в протоколе.

Важно помнить, что при взаимодействии с сотрудниками ДПС нужно соблюдать закон и избегать конфликтов, даже если полицейские превышают свои полномочия. Коррумпированные сотрудники могут искать поводы для наказания водителя, например, обвиняя его в нападении на полицейского. В случае судебного разбирательства водителю может грозить реальный тюремный срок, поэтому важно проявлять осторожность.

Чем увереннее и грамотнее водитель отстаивает свою позицию, тем больше шансов, что инспектор признает свою ошибку и отпустит его с миром.