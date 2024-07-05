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Почему опытные водители всегда берут с собой лимон на ночные поездки

В каком случае водителю понадобится лимон: полезный лайфхак

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Авто

Опытные автомобилисты часто берут с собой в машину лимон, особенно если планируется продолжительная поездка в тёмное время суток. В таких случаях лимон может оказаться незаменимым.

В каком случае водителю понадобится лимон: полезный лайфхак
Фото: Wikipedia by Ivar Leidus, CC BY-SA 4.0

Речь идет о ситуациях, когда водитель сильно устал и начинает клонить ко сну. Это крайне опасно, поэтому важно как-то взбодриться.

Лучший способ — съесть несколько долек лимона или положить кусочек под язык. Кислый цитрусовый плод часто помогает избавиться от сонливости, делая поездку безопаснее.

Что делать, если лимон не помогает? Если усталость не проходит даже после употребления лимона, лучше остановиться и припарковаться. Водитель, вероятно, настолько устал, что только отдых поможет избавиться от сонливости. В таких случаях необходим длительный перерыв в поездке.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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