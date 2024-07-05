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Ваш следующий кроссовер может разорить вас: топ-6 моделей с ненадежными АКП

Эксперт назвал топ-6 кроссоверов, чьи АКП грозят непредвиденными расходами

2:23
Авто

При выборе подержанного кроссовера покупатели должны обращать внимание не только на мощность двигателя и комплектацию, но и на состояние трансмиссии. Эксперты отмечают, что некоторые модели автоматических коробок передач (АКП) подвержены дорогостоящим поломкам из-за конструктивных недостатков.

Эксперт назвал топ-6 кроссоверов, чьи АКП грозят непредвиденными расходами
Фото: commons.wikimedia.org by BohunkaNika, CC BY-SA 4.0

Руководитель отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев в интервью "Российской газете" указал на несколько моделей кроссоверов, у которых могут возникнуть проблемы с АКП. Например, у Jeep Grand Cherokee 2000-2010 годов выпуска часто возникают неисправности трансмиссии, особенно у версий с коробкой 722.6.

Проблемы могут проявляться при повышенных нагрузках и несвоевременной замене масла, что приводит к выходу из строя соленоидов и блока управления.

Еще один пример — Nissan X-Trail с автоматической коробкой Jatco JF613E, которая не переносит агрессивного вождения и экстремальных условий эксплуатации. При бережном обращении ресурс такой трансмиссии составляет около 250 тысяч километров.

Volkswagen Tiguan с 6-ступенчатой АКП 09 М требует регулярной замены масла для достижения максимального ресурса до 400 тысяч километров. Рекомендуется также установка более эффективного наружного радиатора вместо штатного теплообменника.

Chevrolet и Opel, оснащенные АКП 6T30 (с 2008 года), особенно с 1,8-литровыми двигателями, представляют риск для покупателей на вторичном рынке из-за склонности к перегреву.

Nissan Pathfinder и Patrol до 2016 года и некоторые модели Infiniti до 2010 года имеют АКП Jatco JR507E. Механическая часть этой коробки надежна, но электроника может быть капризной и склонной к поломкам при агрессивном использовании.

Антюфьев подчеркивает, что перед покупкой желательно провести диагностику АКП в специализированном центре и рассмотреть альтернативные модели с механическими коробками передач или более новыми и надежными автоматическими системами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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