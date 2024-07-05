Вы не поверите, что делает ваш салон грязным летом

Накопление пыли в салоне автомобиля — обыденная проблема, особенно актуальная летом. В это время года водителям часто приходится протирать различные поверхности в машине, чтобы избавиться от пыли.
Эксперты указывают, что причиной усиленного пыления может быть неисправность в системе вентиляции, а именно — поломка клапана. Это приводит к тому, что в салон попадает воздух извне, увеличивая количество пыли внутри.
В таких случаях рекомендуется демонтировать клапан и осмотреть его на предмет повреждений. Если дефект подтверждается, возможно, удастся устранить его без замены всей детали, так как гибкость материала иногда позволяет провести ремонт. Также важно очистить клапан от грязи и пыли.
Как только клапан восстанавливают, чистота в салоне сохраняется, а стекла перестают запотевать.
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