Экономьте топливо легко! Простые советы для водителей в жару

Как снизить расход топлива летом: способ, о котором не стоит забывать автомобилистам

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В жару многие водители совершают действия, которые приводят к значительному увеличению расхода топлива. Одно из таких действий — использование кондиционера.

Фото: wikimedia.org by Rama, CC BY 2.0

Конечно, в некоторых случаях обойтись без кондиционера трудно. Однако важно помнить, что его работа делает автомобиль более "прожорливым": расход бензина увеличивается на 10 процентов или даже больше.

Вот несколько советов, как снизить расход топлива летом:

Рекомендация проста: избегайте включения кондиционера, если в этом нет острой необходимости. Иногда достаточно проветрить салон перед началом движения.

Для этого откройте двери, расположенные напротив друг друга или по диагонали. Одну из дверей нужно несколько раз открыть и закрыть. В результате свежий воздух поступит в салон, а горячий выйдет.

Таким образом, можно обойтись без кондиционера и сэкономить около 10 процентов топлива.

Однако открывать окна во время движения не рекомендуется, так как это нарушает аэродинамику автомобиля и увеличивает расход топлива больше, чем работающий кондиционер.

Если на улице очень жарко, а в салоне душно, кондиционер всё же стоит включить, так как в такой ситуации простое проветривание не поможет.