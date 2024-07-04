Что скрывается за стенами бывшего завода Volkswagen в Калуге

На территории бывшего завода Volkswagen в Калуге скоро возобновится производство автомобилей, но детали о партнерах и моделях пока не разглашаются. Издание Autonews. ru изучило ситуацию на месте и узнало, кто теперь занимается выпуском авто.
Производственные мощности калужского завода, где ранее собирались модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid, были приобретены компанией "Арт-Финанс" за 125 миллионов евро. С момента сделки завод переименован в ООО "АГР", и именно эта компания возглавляет возобновление деятельности.
Представители Autonews. ru уточнили в пресс-службе завода, что запуск производства идет согласно плану. "В рамках подготовки к запуску мы провели значительную работу по настройке логистических процессов, модернизации оборудования, обновлению стандартов, обучению персонала и улучшению программного обеспечения. В данный момент проводятся тестовые работы, чтобы убедиться в соответствии всех процессов требуемым стандартам, что гарантирует высокое качество нашей продукции", — отметили в компании.
Новые владельцы завода пока не раскрыли информацию о новых моделях и стоимости автомобилей, обещая предоставить эти сведения позднее.
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