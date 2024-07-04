Что скрывается за стенами бывшего завода Volkswagen в Калуге

Autonews назвал как изменится производство автомобилей на заводе Volkswagen в Калуге

1:23 Your browser does not support the audio element. Авто

На территории бывшего завода Volkswagen в Калуге скоро возобновится производство автомобилей, но детали о партнерах и моделях пока не разглашаются. Издание Autonews. ru изучило ситуацию на месте и узнало, кто теперь занимается выпуском авто.

Фото: wikipediа by Mixabest, PDM

Производственные мощности калужского завода, где ранее собирались модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid, были приобретены компанией "Арт-Финанс" за 125 миллионов евро. С момента сделки завод переименован в ООО "АГР", и именно эта компания возглавляет возобновление деятельности.

Представители Autonews. ru уточнили в пресс-службе завода, что запуск производства идет согласно плану. "В рамках подготовки к запуску мы провели значительную работу по настройке логистических процессов, модернизации оборудования, обновлению стандартов, обучению персонала и улучшению программного обеспечения. В данный момент проводятся тестовые работы, чтобы убедиться в соответствии всех процессов требуемым стандартам, что гарантирует высокое качество нашей продукции", — отметили в компании.

Новые владельцы завода пока не раскрыли информацию о новых моделях и стоимости автомобилей, обещая предоставить эти сведения позднее.