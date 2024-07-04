Водители в шоке: как обычный индикатор Check Engine может привести к катастрофе

Моторист призвал водителей не игнорировать индикатор Check Engine

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Немногие автомобилисты придают должное значение индикатору Check Engine, который сигнализирует о возможных проблемах с двигателем. Этот индикатор желтого цвета, а не красного, и на первый взгляд может показаться не столь важным. Механик столичного сервисного центра в интервью порталу njcar. ru рассказал, когда игнорирование Check Engine может привести к серьезным последствиям.

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С каждым годом автомобили становятся все сложнее, что создает дополнительные трудности для водителей и увеличивает нагрузку на сервисные центры. Многочисленные индикаторы на приборной панели играют важную роль, помогая водителям и механикам быстро определять неисправности и их местоположение.

Одним из таких индикаторов является Check Engine, который может сигнализировать о различных проблемах — от незначительных до серьезных и опасных.

Красные индикаторы на приборной панели обычно предупреждают о серьезных поломках, требующих немедленного вмешательства. Индикатор Check Engine относится к категории предупреждающих сигналов: если он загорается, это означает, что возникла проблема, но она не настолько критична, чтобы немедленно остановить автомобиль.

В руководствах по эксплуатации производители не требуют немедленного вызова эвакуатора при появлении этого желтого индикатора. Они рекомендуют продолжать движение, но вскоре обратиться в сервисный центр для диагностики.

Если индикатор Check Engine мигает при запуске двигателя и исчезает через несколько секунд, это нормальное явление и не вызывает беспокойства. Однако если индикатор остается включенным после запуска двигателя или во время движения, это может указывать на серьезную неисправность, обнаруженную блоком управления двигателем.

В этом случае стоит открыть капот, осмотреть двигатель и прислушаться к его работе. Если всё кажется нормальным, можно продолжать поездку, но обязательно нужно обратиться в автосервис для диагностики.

Часто индикатор Check Engine загорается после заправки некачественным топливом. В таком случае рекомендуется заправиться на проверенной заправке. Однако если появляются рывки, странные звуки, потеря мощности или другие проблемы, лучше остановиться и вызвать эвакуатор, чтобы предотвратить более серьезные последствия.

Индикатор Check Engine может сигнализировать о проблемах с катушками зажигания, лямбда-зондом, каталитическим нейтрализатором, форсунками или топливным насосом. Иногда он может загораться из-за неисправности электронного блока управления (ЭБУ).

Для проверки можно временно отключить минусовую клемму аккумулятора — если проблема в ЭБУ, индикатор может погаснуть. Однако любую неисправность необходимо устранять. Чтобы выявить и устранить проблему, нужно как можно скорее обратиться в сервисный центр для проведения диагностики специалистами.