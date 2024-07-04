Хитрость, которую должен знать каждый водитель старого авто в жару

Как старые автомобили могут избежать перегрева в летние месяцы

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

На первый взгляд может показаться странным включать обогрев в автомобиле в жаркую погоду. Однако в некоторых случаях это необходимо, особенно если система охлаждения автомобиля вышла из строя. В таких ситуациях включение обогревателя поможет предотвратить перегрев двигателя.

Фото: wikipediа by The Car Spy, CC BY 2.0

Эта рекомендация особенно актуальна для владельцев старых автомобилей, где часто встречаются проблемы с термостатом и неисправным вентилятором радиатора. В этих случаях водителям приходится прибегать к хитрости: на низких скоростях включать обогрев, чтобы охлаждать двигатель.

Автоэксперты также отмечают, что владельцам новых автомобилей обычно не стоит прибегать к таким мерам, так как их системы охлаждения обычно исправны. Тем не менее, следить за температурными показателями важно для всех водителей. Регулярно проверяйте датчик температуры мотора, который может указывать на перегрев охлаждающей жидкости.