Ford меняет правила игры: Fiesta и Focus обратно в гонке

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Ford анонсировал новые планы по возвращению к малым автомобилям

1:37
Авто

Ford, известный своим ассортиментом кроссоверов и коммерческих автомобилей, вновь начинает акцентировать внимание на компактных автомобилях. За последние годы компания прекратила выпуск хэтчбеков, седанов и минивэнов в Северной Америке и Европе, прекратив продажи таких моделей, как Ka, Fiesta, Mondeo, C-Max, S-Max и Galaxy. Кроме того, к 2025 году из ассортимента исчезнет и Focus.

Ford анонсировал новые планы по возвращению к малым автомобилям
Фото: flickr by Ivan Radic, CC BY 2.0

Однако, как отметил генеральный директор Ford Джим Фарли в последнем интервью, компания планирует возродить интерес к малым автомобилям в рамках стратегии по увеличению доступности электромобилей. Ford намерен запустить в производство электрический автомобиль, который будет стоить менее 30 000 долларов в течение следующих двух с половиной лет, чтобы конкурировать с такими производителями как BYD и Tesla.

Для достижения этой цели, Ford разрабатывает новое поколение своих электрических автомобилей, делая акцент на более компактные и доступные модели. Возврат к производству малых автомобилей может также предполагать возобновление производства иконических моделей, таких как Fiesta и Focus, которые традиционно пользовались высоким спросом.

Тем не менее, в обозримом будущем Ford продолжит сосредотачиваться на кроссоверах, включая модели Puma и Explorer, а также на новом купеобразном SUV Capri, который будет представлен на платформе MEB от Volkswagen 10 июля.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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