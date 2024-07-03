Каждый день без ОСАГО обойдется вам в круглую сумму: подробности внутри

Новые правила штрафования за отсутствие ОСАГО на обсуждении в ведомствах

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Власти усиливают процесс настройки системы контроля за наличием ОСАГО через дорожные камеры. Согласно информации от "Известий", данный законопроект, разработанный Минюстом, обсуждают ключевые ведомства и отраслевые эксперты. В документе указано, что водители без страховки будут штрафоваться не чаще одного раза в день, а ожидаемый доход от штрафов составит около 2 млрд рублей в год. Примерно 8-9% водителей, что составляет около 3.2 млн человек, в настоящее время управляют автомобилем без полиса ОСАГО. Статья "Известий" также затрагивает вопросы эффективности новой системы и ее влияния на сокращение числа автовладельцев без страховки.

Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, CC BY-SA 3.0

В последние полтора месяца были усилены меры по контролю за наличием ОСАГО, выяснили "Известия". В документе с изменениями в Кодексе об административных правонарушениях указано, что штрафы за отсутствие полиса будут налагаться не более одного раза в день. По словам представителей Минфина, без этих изменений водителя могли бы штрафовать многократно. МВД не имеет возражений по предложенным поправкам, о чем свидетельствует письмо в ответ на обращение первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина. Перед внедрением системы необходимо решить несколько технических и финансовых вопросов, включая защиту персональных данных и выделение средств.

Банк России подтвердил поддержку идеи контроля за ОСАГО через камеры, что должно повысить защиту прав автомобилистов. При наличии полиса у всех участников ДТП, пострадавшие смогут получить компенсацию от страховщика виновника. Также, в случае аварии с водителем без страховки, есть возможность решения вопросов на месте или через суд. Кроме того, на рынке появляются новые страховые продукты, защищающие от рисков, связанных с незастрахованными водителями.

Штрафы за езду без ОСАГО в России начнут выписывать через камеры

Председатель Госдумы комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков выразил поддержку инициативе ограничения штрафов за отсутствие ОСАГО одним в день, считая это решение целесообразным. Он уточнил, что нововведение может быть принято уже в текущем году для ускорения запуска системы. Аксаков подчеркнул, что при отсутствии полиса на следующий день водитель вновь рискует получить штраф, что поможет повысить охват страхования, добавил генеральный директор Национальной страховой информационной системы Николай Галушин.

"Известия" обратились с запросами к МВД и Минюсту для уточнения деталей обсуждения и времени внедрения системы проверки.

По словам управляющего партнера ГТК-Авто Александра Сагуна, чаще всего страховой полис не оформляют владельцы автомобилей, которые используют транспорт редко или в отдаленных регионах. В некоторых регионах России доля незастрахованных водителей достигает 30%, по данным руководителя управления андеррайтинга моторных видов страхования компании "Абсолют Страхование" Михаила Петряева.

В контексте увеличения выплат по ОСАГО при ДТП, оформленных по европротоколу, предложено повысить лимит выплат до 200 тыс. рублей. Светлана Захарова, директор по развитию бизнеса ОСАГО в "Зетта Страхование", отметила, что использование камер во многих регионах недостаточно и предложила увеличить их количество. Директор домена "ОСАГО" в "Ингосстрахе" Егор Серебрянников, выразил мнение о значительном повышении штрафа за отсутствие страховки, предлагая приблизить его к годовой стоимости полиса, и ожидает внедрения системы проверки по камерам к 2025 году.

Представители "Совкомбанк Страхования" отмечают, что новая система контроля способствует росту числа оформленных полисов, причем ожидается, что половина ранее незастрахованных водителей заключит договор.