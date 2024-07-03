"Москвич 3" сразил конкурентов, но с какими проблемами столкнутся владельцы?

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"Москвич 3" против Lada Vesta SW Cross и Haval M6: преимущества и недостатки

0:51
Авто

На российском рынке кроссовер "Москвич 3" конкурирует с Lada Vesta SW Cross и Haval M6. Эксперт журнала "За рулём" Юрий Тимкин отметил, что "Москвич 3" является самым доступным среди конкурентов и имеет привлекательный салон с хорошей отделкой, удачным подбором фактур и богатым оснащением.

"Москвич 3" против Lada Vesta SW Cross и Haval M6: преимущества и недостатки
Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

В автомобиле есть люк в крыше, камеры кругового обзора, автоматический дальний свет, контроль слепых зон, функция слежения за дорожной разметкой и предупреждение об опасности столкновения — возможности, которые отсутствуют у конкурентов.

Однако, по мнению эксперта, у "Москвича 3" есть и недостатки: отсутствие указателя наружной температуры, зависание кнопки рециркуляции воздуха и твёрдые кресла, которые плохо держат нагрузку.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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