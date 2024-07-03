Взрывной рост продаж LADA в 2024 году: какие модели бьют рекорды

Продажи автомобилей LADA в России выросли на 51,5% в первом полугодии 2024 года

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В первом полугодии 2024 года продажи автомобилей LADA в России достигли 217 631 единицы, что на 51,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Июньские продажи также выросли на 42,6%, составив 39 704 автомобиля.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, CC BY 4.0

Модель LADA Granta показала стабильные результаты: за полгода продано 101 377 автомобилей (+3,3% к 2023 году), а в июне — 19 158 единиц (+14,3% к июню 2023 года). Продажи LADA Vesta взлетели на 1114,8% в первом полугодии, достигнув 64 263 единиц, с 12 495 проданными в июне (+193,4% к июню 2023 года).

Модели LADA NIVA Legend и LADA NIVA Travel также показали рост, а LADA Largus впервые продалась в количестве 107 автомобилей в июне, открывая новую главу для этого универсала.