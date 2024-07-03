Ваш Lada Vesta может "закипеть" в пробке: неожиданный дефект авто

У модели Lada Vesta обнаружился дефект, проявляющийся в перегреве двигателя в жаркую погоду. По данным телеграм-канала No Limits, проблема особенно заметна в пробках при включенном кондиционере.
В таких условиях температура двигателя может повышаться до 115 градусов со штатных 90, что вызывает срабатывание зуммера, предупреждающего о перегреве. Также наблюдается снижение уровня антифриза в моторе.
Владельцы отмечают, что выключение кондиционера помогает снизить температуру до нормальной. Дефект особенно проявляется у свежих экземпляров модели и вызывает беспокойство автовладельцев в жаркую погоду.
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