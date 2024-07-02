Эти кроссоверы могут обойтись вам в целое состояние на ремонт

Как выбрать надежный кроссовер: советы по проверке трансмиссии

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

При покупке кроссовера важно оценивать не только двигатель и комплектацию, но и надежность трансмиссии. Руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев указал на проблемные АКП популярных кроссоверов.

Фото: openverse by ToolManTimTaylor, CC BY 2.0

Jeep Grand Cherokee 2000-2010 годов с моделью 722.6 часто имеет неполадки с электронным блоком управления, требуя частой замены масла. Nissan X-Trail с Jatco JF613E ненадежен при агрессивном вождении. Volkswagen Tiguan с 6-ступенчатой трансмиссией 09 М нуждается в тщательном обслуживании и замене теплообменника.

АКП 6T30 в Chevrolet и Opel с 1.8-литровыми двигателями склонна к перегреву. Nissan с Jatco JR507E имеет проблемы с электроникой при агрессивной эксплуатации. При покупке подержанного кроссовера рекомендуется выбрать авто с надежной трансмиссией и провести диагностику АКП в специализированном сервисе.