7 признаков, что ваш будущий автомобиль — катастрофа на колесах

Как выбрать автомобиль с хорошей историей

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Эксперты "СберАвто" поделились советами, как определить состояние автомобиля перед покупкой. Внешние повреждения кузова, царапины и притертости указывают на небрежное обращение.

Фото: wikipedia by Wil Stewart, PDM

Затёртые педали и волнообразный износ покрышек сигнализируют о агрессивном вождении. Следует проверить тормозные диски и обратить внимание на лакокрасочное покрытие: качественный ремонт незаметен на первый взгляд. Лужи под автомобилем могут говорить об утечках техжидкостей.

Важно оценить состояние салона и приборной панели: пыль, мусор и разболтанные элементы свидетельствуют о неаккуратности. Рабочие системы кондиционирования и очистки стекол — важные показатели заботы о машине.