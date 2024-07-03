7 признаков, что ваш будущий автомобиль — катастрофа на колесах

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Как выбрать автомобиль с хорошей историей

0:48
Авто

Эксперты "СберАвто" поделились советами, как определить состояние автомобиля перед покупкой. Внешние повреждения кузова, царапины и притертости указывают на небрежное обращение.

Как выбрать автомобиль с хорошей историей
Фото: wikipedia by Wil Stewart, PDM

Затёртые педали и волнообразный износ покрышек сигнализируют о агрессивном вождении. Следует проверить тормозные диски и обратить внимание на лакокрасочное покрытие: качественный ремонт незаметен на первый взгляд. Лужи под автомобилем могут говорить об утечках техжидкостей.

Важно оценить состояние салона и приборной панели: пыль, мусор и разболтанные элементы свидетельствуют о неаккуратности. Рабочие системы кондиционирования и очистки стекол — важные показатели заботы о машине.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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