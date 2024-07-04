Ваш автомобиль будет как новый: следуйте этим 3 советам, чтобы забыть о поломках навсегда

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Как продлить срок службы автомобиля: три ключевых правила

1:52
Авто

Каждый автовладелец хочет, чтобы его машина работала долго и без проблем. Но ошибки при эксплуатации транспортного средства часто приводят к частым ремонтам, снижению стоимости автомобиля и значительным финансовым потерям. Как же сделать так, чтобы автомобиль оставался в отличном состоянии на протяжении многих лет? Вот три простых правила, которые помогут в этом.

Как продлить срок службы автомобиля: три ключевых правила
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Регулярное техническое обслуживание

Проблемы проще предотвратить, чем устранять их последствия. Регулярное техническое обслуживание (ТО) — это залог долгой и бесперебойной работы вашего автомобиля. Важно не дожидаться поломок, а проводить ТО регулярно. Проверяйте состояние двигателя, тормозной системы, фильтров и аккумулятора. Также следите за уровнем моторного масла.

Регулярная мойка автомобиля

На первый взгляд, чистота машины не влияет на её техническое состояние. Однако редкая мойка может привести к проблемам с лакокрасочным покрытием, лобовым стеклом и обивкой. Внешний вид автомобиля ухудшится, что может повлиять на его стоимость при продаже. Кроме того, грязное лобовое стекло увеличивает риск аварий. Регулярная мойка помогает сохранить автомобиль в хорошем состоянии.

Проверка состояния колёс

Состояние колёс имеет огромное значение для безопасности и экономичности. Хорошие шины и правильное давление в них делают управление машиной безопаснее и позволяют экономить горючее. Регулярно проверяйте давление в шинах и балансировку колёс, чтобы избежать проблем на дороге.

Соблюдение этих простых правил поможет вам надолго сохранить ваш автомобиль в отличном состоянии и избежать лишних затрат на ремонт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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