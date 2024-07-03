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Автоэксперт Кадаков: новая Lada Iskra не копирует Renault Logan

1:12
Авто

В июне 2024 года на Петербургском экономическом форуме состоялась премьера новой модели Lada Iskra, разработанной компаниями "АвтоВАЗ" и Renault. Эта модель основана на французской платформе CMF-B-LS, которая также используется в новых поколениях Dacia Logan и Renault Logan.

Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем", подчеркнул, что несмотря на одну и ту же базовую платформу, Lada Iskra и Renault Logan представляют собой два различных автомобиля. Кадаков уточнил, что изначально французы хотели перевести все модели АвтоВАЗа на платформу Renault, однако Iskra отличается от Logan, не только размерами, но и другими характеристиками.

Renault Logan имеет длину 4396 мм и колесную базу 2649 мм, что больше, чем у Iskra, и предполагался к выпуску с более высоким уровнем оснащения.

Подвеска у обоих моделей имеет сходства, но не является полностью унифицированной, а также у них различаются дверные проемы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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