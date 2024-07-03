Как жаркая погода может "убить" автомобиль, и как не допустить этого

Эксперт Носко: жаркая погода угрожает кузову, электронике и тормозам автомобиля

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В настоящее время во множестве регионов России установилась жаркая погода, которая способна негативно повлиять на лакокрасочное покрытие, тормозную систему и электронику автомобилей. Как отметил руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко в разговоре с агентством "Прайм", это является актуальной проблемой.

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Особенно это касается автомобилей без системы ABS, где перегрев тормозных суппортов и цилиндров может существенно снизить эффективность торможения. К тому же, действие прямых солнечных лучей может привести к потере свойств даже качественной тормозной жидкости.

Александр Носко настоятельно рекомендует проводить полную диагностику и проверку всех систем и агрегатов автомобиля перед его эксплуатацией летом, подчеркивая, что экономия на качестве технических жидкостей может привести к значительным затратам на ремонт тормозной системы.

Чтобы защитить лакокрасочное покрытие, эксперт советует оставлять автомобиль в крытых парковках или под чехлом, который защитит не только от солнца, но и от осадков, таких как град.

Также важно соблюдать простые правила использования автомобиля в жару, непонимание которых часто приводит к поломкам. Например, после длительной стоянки на солнце не следует сразу включать кондиционер, чтобы избежать резкого перепада температур, который может вызвать трещины на лобовом стекле.

В завершение, Александр Носко напоминает о необходимости регулярной замены салонного фильтра каждые 10-15 тысяч километров пробега, поскольку его засорение не только создает неприятный запах, но и загрязняет воздух в салоне.