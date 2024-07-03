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Семь тревожных признаков при выборе подержанного автомобиля

В "СберАвто" назвали семь тревожных признаков подержанного автомобиля

1:42
Авто

Сотрудники сервиса "СберАвто" выделили семь ключевых аспектов, на которые стоит обратить внимание при выборе бывшего в употреблении авто. Эти аспекты помогут оценить, насколько хорошо предыдущий владелец ухаживал за машиной и с какими возможными проблемами столкнется новый владелец.

В "СберАвто" назвали семь тревожных признаков подержанного автомобиля
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Эксперты рекомендуют тщательно проверить кузов на наличие царапин и сколов, а также износ тормозной педали и резиновых элементов. Это даст понять, насколько аккуратно владелец вел машину и насколько рискованно он водил.

"При сервисном обслуживании в качественных центрах трудно с первого взгляда заметить разницу в оттенках лакокрасочного покрытия после докрашивания деталей. Краска будет нанесена тонким слоем, а соседние поверхности тщательно затонированы для бесшовного соединения", — указали специалисты, добавив, что в другом случае переходы будут видны при определенном освещении.

Также они советуют проверить чистоту в подкапотном пространстве — не должно быть следов течи или запотевания, и порядок в салоне. Приборная панель и центральные кнопки должны быть без пыли, а дверные ручки — надежными. Сам салон должен выглядеть не изношенным и не уставшим.

Важно также обратить внимание на приборную панель, которая может показывать ошибки системы автомобиля. К моменту продажи на панели должны быть видны только синие и зеленые индикаторы.

Необходимо убедиться в исправности кондиционера и стеклоочистителей. Если все функционирует как положено, это свидетельствует о внимательности владельца к состоянию своего автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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