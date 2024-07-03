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Остановился на "островке"? Готовь деньги: штрафы, о которых вы не знали

В ГАИ предупредили о штрафах за остановку на островке безопасности

1:57
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Многочисленные дорожные камеры регистрируют различные нарушения Правил дорожного движения, в том числе парковку на так называемых "островках безопасности". В интервью для портала njcar. ru представитель ГАИ объяснил, при каких обстоятельствах водителям грозит штраф за въезд на такой "островок".

В ГАИ предупредили о штрафах за остановку на островке безопасности
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Островок безопасности" служит для защиты пешеходов, которым не удалось пересечь многополосную дорогу до того, как начнется движение транспорта. Эти места позволяют людям подождать прекращения потока автомобилей и появления зеленого света светофора.

Другие типы "островков" устанавливаются на перекрестках с направляющей разметкой и в зонах разворота, а также в местах, где транспортные потоки сливаются или разделяются.

Остановка на "островке безопасности" в районе пешеходного перехода считается нарушением, попадающим под статью 12.19 часть 3 КоАП. Закон четко запрещает остановку на пешеходном переходе или ближе 5 метров к нему, предусматривая штраф в 1000 рублей и возможность эвакуации автомобиля на штрафстоянку с последующими расходами.

Если водитель остановился на "островке безопасности" на перекрестке, ему может грозить минимальный штраф в размере 500 рублей по статье 12.19 часть 1.

Парковка внутри "островка" в местах, где транспортные потоки сливаются или разделяются, но не на перекрестке, также является нарушением. Такая разметка встречается на подъездах и съездах не только к скоростным трассам, но и к крупным улицам и транспортным развязкам. В этих случаях обычно выписывается штраф по статье 12.16 КоАП в размере 500 рублей за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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