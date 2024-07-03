Остановился на "островке"? Готовь деньги: штрафы, о которых вы не знали

В ГАИ предупредили о штрафах за остановку на островке безопасности

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Многочисленные дорожные камеры регистрируют различные нарушения Правил дорожного движения, в том числе парковку на так называемых "островках безопасности". В интервью для портала njcar. ru представитель ГАИ объяснил, при каких обстоятельствах водителям грозит штраф за въезд на такой "островок".

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"Островок безопасности" служит для защиты пешеходов, которым не удалось пересечь многополосную дорогу до того, как начнется движение транспорта. Эти места позволяют людям подождать прекращения потока автомобилей и появления зеленого света светофора.

Другие типы "островков" устанавливаются на перекрестках с направляющей разметкой и в зонах разворота, а также в местах, где транспортные потоки сливаются или разделяются.

Остановка на "островке безопасности" в районе пешеходного перехода считается нарушением, попадающим под статью 12.19 часть 3 КоАП. Закон четко запрещает остановку на пешеходном переходе или ближе 5 метров к нему, предусматривая штраф в 1000 рублей и возможность эвакуации автомобиля на штрафстоянку с последующими расходами.

Если водитель остановился на "островке безопасности" на перекрестке, ему может грозить минимальный штраф в размере 500 рублей по статье 12.19 часть 1.

Парковка внутри "островка" в местах, где транспортные потоки сливаются или разделяются, но не на перекрестке, также является нарушением. Такая разметка встречается на подъездах и съездах не только к скоростным трассам, но и к крупным улицам и транспортным развязкам. В этих случаях обычно выписывается штраф по статье 12.16 КоАП в размере 500 рублей за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки.