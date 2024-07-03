Названы кроссоверы и внедорожники с самой ненадежной коробкой передач

Трансмиссия автомобиля — это один из наиболее значимых и дорогостоящих компонентов, и её ремонт может обойтись владельцу в крупную сумму. В интервью для "Российской газеты" руководитель отдела оценки колесной техники компании Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев поделился информацией о кроссоверах с наименее надёжными трансмиссиями.
Он отметил, что модель Jeep Grand Cherokee, выпущенная в период с 2000 по 2010 годы, особенно подвержена поломкам. Модель трансмиссии 722.6 чувствительна к своевременной замене масла, недостаток которой может привести к выходу из строя соленоидов и необходимости замены множества компонентов при высоком пробеге.
Также Валерий Антюфьев указал на автоматическую коробку Jatco JF613E у Nissan X-Trail как на ненадежную. Она плохо адаптирована к агрессивной манере вождения и экстремальным условиям, причем её главным уязвимым местом является неустойчивый к износу гидроблок.
Кроме того, эксперт упомянул о сложности обслуживания 6-ступенчатой коробки 09M у Volkswagen Tiguan, рекомендуя заменить заводской теплообменник на более эффективный внешний радиатор для продления срока службы до 400 тысяч километров.
Валерий также посоветовал избегать покупки подержанных кроссоверов Chevrolet и Opel с автоматом 6T30 (с 2008 года), а также внедорожников Nissan Pathfinder и Patrol и некоторых моделей Infiniti с коробкой передач Jatco JR507E.
В заключение он подчеркнул, что при покупке подержанного кроссовера стоит обратить внимание на состояние и тип трансмиссии, иногда предпочтение лучше отдать механической коробке или более современным и надежным автоматическим версиям.
Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.