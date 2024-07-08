Жара не страшна: как сохранить хладнокровие вашего автомобиля

Автоэксперт Шапарин: как правильно ухаживать за автомобилем в жаркую погоду

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал программе "Абзац" о том, как обеспечить защиту своего автомобиля в условиях сильной жары.

Фото: wikipediа by OxanaMolchanova, CC BY-SA 4.0

"Есть два основных решения. Во-первых, у автомобиля есть собственная система охлаждения, включая радиатор и антифриз. Радиаторы нужно регулярно чистить, чтобы обеспечить нормальное охлаждение. Антифриз следует менять каждые два-три года. Во-вторых, важна система кондиционирования в салоне. Её также необходимо регулярно обслуживать и, при необходимости, заполнять фреоном", — пояснил Шапарин.

Автоэксперт также отметил, что полезно использовать светоотражающую накидку на переднюю консоль, чтобы защитить пластик от выгорания, хотя в средней полосе России это чаще нужно для старых моделей автомобилей, а на современных такие проблемы редки.