Пять летних привычек водителей, которые могут привести к катастрофе

Летом, в попытках уйти от жары, водители часто допускают ошибки, которые могут угрожать их безопасности. Об этом рассказал представитель ГАИ в интервью для портала njcar. ru, отметив самые опасные привычки водителей в теплую погоду.
Некоторые водители предпочитают снимать обувь, выезжая за город, что может затруднить резкое торможение. Босая нога может скользнуть с педали в критический момент, что увеличивает вероятность аварии.
Многие любят ездить с открытыми окнами, наслаждаясь теплым воздухом на высоких скоростях за городом, даже если в машине есть кондиционер. В жаркое время года это может привести к проникновению в салон насекомых, от бабочек до ос и оводов, что отвлекает внимание водителя и повышает риск ДТП. В таких случаях лучше закрыть окна и включить кондиционер.
Оставлять бутылки с водой в машине может быть опасно, поскольку солнечные лучи, фокусируясь через емкость, могут вызвать возгорание салона.
Изменчивая погода летом заставляет водителей надевать дополнительную одежду, которую внезапно жарко снимать даже в присутствии кондиционера. Некоторые пытаются избавиться от одежды в движении, что может привести к аварии. В такие моменты безопаснее остановиться и спокойно переодеться.
Также опасная привычка касается пассажиров: в жару они могут высовываться из окон или люка, что увеличивает риск травм при внезапном торможении. Водитель несет ответственность за безопасность всех пассажиров во время поездки.
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