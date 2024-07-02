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Пять летних привычек водителей, которые могут привести к катастрофе

В ГАИ назвали пять самых опасных летних привычек водителей

1:40
Авто

Летом, в попытках уйти от жары, водители часто допускают ошибки, которые могут угрожать их безопасности. Об этом рассказал представитель ГАИ в интервью для портала njcar. ru, отметив самые опасные привычки водителей в теплую погоду.

В ГАИ назвали пять самых опасных летних привычек водителей
Фото: flickr.com by Land Rover MENA, CC BY 2.0

Некоторые водители предпочитают снимать обувь, выезжая за город, что может затруднить резкое торможение. Босая нога может скользнуть с педали в критический момент, что увеличивает вероятность аварии.

Многие любят ездить с открытыми окнами, наслаждаясь теплым воздухом на высоких скоростях за городом, даже если в машине есть кондиционер. В жаркое время года это может привести к проникновению в салон насекомых, от бабочек до ос и оводов, что отвлекает внимание водителя и повышает риск ДТП. В таких случаях лучше закрыть окна и включить кондиционер.

Оставлять бутылки с водой в машине может быть опасно, поскольку солнечные лучи, фокусируясь через емкость, могут вызвать возгорание салона.

Изменчивая погода летом заставляет водителей надевать дополнительную одежду, которую внезапно жарко снимать даже в присутствии кондиционера. Некоторые пытаются избавиться от одежды в движении, что может привести к аварии. В такие моменты безопаснее остановиться и спокойно переодеться.

Также опасная привычка касается пассажиров: в жару они могут высовываться из окон или люка, что увеличивает риск травм при внезапном торможении. Водитель несет ответственность за безопасность всех пассажиров во время поездки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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