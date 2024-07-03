Не верите, что можно удобно спать в машине? Эти советы изменят ваше мнение

Эксперт Иванов рассказал, как в автопутешествии сделать сон комфортным

1:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Во время дальних автомобильных поездок крайне важны комфорт и самочувствие как водителя, так и пассажиров, особенно в плане сна и питания. Руководитель группы по работе с ключевыми клиентами "Авито Авто" Владислав Иванов делится советами по организации отдыха и выбору подходящего провианта.

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Переменчивый пейзаж и однообразный звук колес могут вызывать сонливость, однако важно не забывать о безопасности: все пассажиры должны быть пристегнуты, отмечает Иванов.

"Лежа спать в машине невозможно, но можно использовать подушку для шеи, как у авиапутешественников. Существуют также специальные подушки для ног, которые предотвращают их онемение и снижают нагрузку на спину. Интересный вариант — подушка-трансформер с отверстиями для рук, помогающая поддерживать тело без скатывания на передние сиденья", — поясняет эксперт.

Необходимо также иметь в машине плед, добавляет Иванов. Что касается еды, то лучше брать с собой порционные закуски, используя кружки-непроливайки и термокружки, подходящие для подстаканников, чтобы избежать проливания. Подходящие емкости позволяют сохранять пищу теплой, но не горячей.

Иванов также упоминает другие удобные приспособления для путешествий, такие как столики, которые крепятся между подлокотниками или на подголовнике сиденья впереди, и держатели для бутербродов.