В России подорожали автозапчасти

Fit Service: средняя стоимость автозапчастей в России выросла на 13% в 2024 году

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В первые пять месяцев 2024 года наблюдается рост средней цены на автомобильные запчасти на 13% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, как сообщили в пресс-службе международной сети автосервисов Fit Service журналу "Автоновости дня".

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"Цены на запчасти различаются в зависимости от группы товаров. Самый низкий прирост цен отмечен на расходные материалы для популярных марок, в то время как наибольший — на компоненты для пневмосистем и рулевого управления, где цены могли вырасти на 40-50%", — отметила Татьяна Овчинникова, директор сети Fit Service.

Также заметно увеличились средние цены на запчасти для китайских автомобилей, причем динамика изменения цен на расходные материалы для автомобилей европейского, корейского, японского и китайского производства стала почти одинаковой. В то же время стоимость кузовных элементов для многих популярных марок осталась без изменений.

"На формирование цен на запчасти влияет множество факторов. К традиционному росту из-за инфляции и валютной переоценки добавляются возрастающие расходы на логистику и сложности с оплатами иностранным партнерам. Все эти факторы в совокупности приводят к заметному увеличению цен", — прокомментировала Овчинникова.