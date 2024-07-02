Как спасти ваш автомобиль от жары: секреты экспертов, которые работают

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Президент НАС Шапарин дал советы для защиты автомобиля в аномальную жару

1:09
Авто

Регулярное очищение радиатора, своевременная замена антифриза и обслуживание системы кондиционирования помогут автомобилю работать стабильно в условиях экстремальной жары. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, обсуждая методы защиты автомобиля от летнего зноя.

Президент НАС Шапарин дал советы для защиты автомобиля в аномальную жару
Фото: wikipedia by Wil Stewart, PDM

Он выделил два ключевых аспекта в поддержании оптимальной температуры машины. Первый касается внутренней системы охлаждения автомобиля, включающей радиатор и антифриз. Шапарин подчеркнул важность регулярной очистки радиатора и обновления антифриза каждые два-три года для эффективного охлаждения.

Второй элемент — это поддержание системы кондиционирования, включая возможную заправку фреоном при необходимости.

Дополнительно эксперт рекомендовал использовать светоотражающие накидки на переднюю панель для защиты пластика от выгорания. Шапарин отметил, что хотя это является проблемой в основном для старых машин в средней полосе России, современные автомобили обычно защищены от таких неприятностей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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